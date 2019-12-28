Диетолог посоветовал устроить разгрузочный день после Нового года

Внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян посоветовал россиянам устроить разгрузочный день после новогоднего стола. Специалист посоветовал в течение одного-двух дней употреблять кефир, обычный йогурт или простоквашу.
— Кроме того, хорошо заняться физической активностью. Это не обязательно должен быть серьёзный спорт, а любая физическая активность — лыжи, плавание, прогулка. Главное, чтобы в удовольствие, — сказал ТАСС Тутельян.
Диетолог также отметил, что во время застолья следует контролировать размер порций и отдавать предпочтение овощам и фруктам.
— Есть лучше из небольшой тарелки, класть по чуть-чуть, принимать пищу не торопясь, чтобы организм успел осознать, что пришло насыщение, — добавил Тутельян.
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