Диетолог посоветовал устроить разгрузочный день после Нового года

Специалист отметил, что во время застолья лучше всего налегать на овощи и фрукты.

Внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян посоветовал россиянам устроить разгрузочный день после новогоднего стола. Специалист посоветовал в течение одного-двух дней употреблять кефир, обычный йогурт или простоквашу.

— Кроме того, хорошо заняться физической активностью. Это не обязательно должен быть серьёзный спорт, а любая физическая активность — лыжи, плавание, прогулка. Главное, чтобы в удовольствие, — сказал ТАСС Тутельян.

Диетолог также отметил, что во время застолья следует контролировать размер порций и отдавать предпочтение овощам и фруктам.

— Есть лучше из небольшой тарелки, класть по чуть-чуть, принимать пищу не торопясь, чтобы организм успел осознать, что пришло насыщение, — добавил Тутельян.

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