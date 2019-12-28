ВЦИОМ рассказал, что россияне ценят больше всего

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Большинство участников опроса в качестве главной выделили нематериальную ценность, а именно — семью.

Главной ценностью для россиян являются их родные и близкие. О таких выводах ВЦИОМа рассказал его директор Валерий Фёдоров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва". 90% опрошенных сообщили, что больше всего в жизни они ценят семью.

Очень высокая удовлетворённость отношениями в своих семьях у людей. Поэтому здесь что-то сдвинуть, что-то изменить, вы понимаете, какие последствия будут? отметил Фёдоров.

Директор исследовательского центра также отметил, что сейчас 70% россиян голосуют за принятие закона о домашнем насилии.

Фёдоров считает, что защищать от неправомерных и неправосудных действий нужно всех граждан, вне зависимости от пола.

Ранее Лайф рассказывал, что большинство россиян считают, что домашнее насилие недопустимо.

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