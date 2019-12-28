В результате теракта в Сомали погибло более 90 человек

Взрыв заминированного автомобиля в столице республики произошёл сегодня утром во время часа пик.

Сегодня утром в городе Могадишо в Сомали в результате теракта погибло более 90 человек, сообщает в "Твиттере" член парламента республики Абдиризак Мухаммед.

По его словам, среди погибших "17 полицейских, 73 гражданских и 4 иностранца".

Как передаёт Associated Press, на загруженном КПП в столице Сомали взорвался заминированный грузовой автомобиль. По данным полиции, целью атаки, которая пришлась на час пик, стала налоговая служба.

Кстати, государство Сомали ранее было включено в перечень самых опасных для туристов стран.