Певца Романа Жукова вместо рейса отправили сдавать тест на алкоголь

Артист провёл корпоратив и должен был вылететь в другой город в рамках гастрольного тура.

Певца Романа Жукова в Якутии не пустили на рейс сотрудники правоохранительных органов, заподозрив, что артист пьян. Об этом Пятому каналу заявил адвокат звезды Александр Усачёв.

По словам Усачёва, артист провёл корпоративное мероприятие и должен был улететь в другой город в рамках гастрольного тура. В аэропорту Жуков подошёл к полицейским с вопросом, однако они решили, что певец пьян, и попросили его сдать соответствующие анализы, на что ушло более трёх часов.

— Он даже не знает, что произошло, какие претензии к нему. То ли алкоголь какой-то, хотя он не был пьян и добровольно пошёл сдал кровь на анализ, — сообщил Усачёв.

Из-за срыва перелёта артисту пришлось ехать в другой город на такси. В данный момент адвокат не может связаться с Жуковым из-за проблем со связью.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Роман Жуков заявил, что его обманули на миллион рублей.