Состояние 500 богатейших людей мира выросло на четверть в 2019 году

И лишь 52 человека из рейтинга самых состоятельных стали беднее, если можно так выразиться.

С начала года совокупное состояние 500 самых богатых в мире людей увеличилось на 25 процентов, или на сумму 1,2 триллиона долларов. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Таким образом, исходя из ежегодного "индекса миллиардеров", который составляет агентство, их общее состояние примерно оценивается в 5,9 триллиона долларов.

Лидером роста в 2019 году стал француз Бернар Арно, который прибавил к своему состоянию 36,5 миллиарда долларов. Таким образом, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy поднялся по индексу Bloomberg, став третьим богатейшим человеком в мире и одним из трёх сантибиллиардеров — с чистым капиталом не менее 100 миллиардов долларов.

Только 52 человека из рейтинга ощутили, что их состояние за год уменьшилось. Среди них американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, который потерял почти 9 миллиардов долларов на фоне его развода с Маккензи Безос .

Ранее Forbes назвал самых разбогатевших в 2019 году российских миллиардеров.