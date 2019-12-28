Житель Воркуты замёрз насмерть, не сумев выбраться из форточки

В Воркуте 56-летний мужчина застрял в форточке первого этажа и умер от переохлаждения, сообщает местное издание "Комионлайн".

Предполагается, что мужчина был пьян и захотел вылезти на улицу через окно, но застрял. Приехавшие на место полицейские вытащили и вернули его в квартиру в тяжёлом состоянии, но медики не смогли спасти ему жизнь.

По факту смертельного случая Следственное управление СК РФ по региону начало проверку. По предварительным данным, мужчина умер от общего переохлаждения организма.

Ранее Лайф рассказывал о школьнице из Воркуты, которая заперла вора в квартире и ушла на занятия.