В Подмосковье автобус вылетел с трассы, водитель погиб

Мужчина скончался от полученных травм после удара о лобовое стекло. Пассажирам помощь медиков не понадобилась.

В Подмосковье в районе посёлка Марков Лес на трассе А-108 попал в аварию экскурсионный автобус. Как стало известно Лайфу, водитель погиб.

Рейсовый автобус, следовавший из Санкт-Петербурга в Молдавию, ехал за фурой. Когда та начала делать опасный разворот в неположенном месте, водитель стал уходить от столкновения, но по касательной задел корпус фуры, в результате чего автобус слетел на обочину.

Водитель автобуса, гражданин Республики Молдова, погиб от травм, полученных от удара о лобовое стекло.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, всего в автобусе было 32 пассажира, включая двух водителей. Пострадавших нет. В настоящее время ограничения движения на трассе нет.

Ранее Лайф рассказывал о ДТП с автобусом, который ехал из Москвы в Грузию.