Президент Южной Осетии спас человека

Накануне вечером 42-летний житель города Цхинвал забрался на подоконник на верхнем этаже Республиканского многопрофильного центра, сообщает МЧС республики на странице в "Фейсбуке".

Прибывшие на место спасатели постарались уговорить мужчину слезть с него, так как это могло закончиться гибелью.

К многопрофильному центру также приехал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, который в течение долгого времени разговаривал с мужчиной. Главе государства удалось предотвратить трагедию.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Анатолий Бибилов помиловал грузинского врача, нарушившего границу.