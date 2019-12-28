Путин подписал закон о закупке незарегистрированных лекарств

Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимозаменяемости медицинских препаратов, согласно которому государственные органы получают право закупать не зарегистрированные в РФ лекарства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что выдаваться такие разрешения правительству будут врачебной комиссией.
Напомним об одном из случаев, которые стали поводом для этого. В августе в Москве мать тяжелобольного ребёнка задержали при получении посылки с лекарством, оборот которого в России ограничен. При этом уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выразила обеспокоенность в связи с задержанием женщины. По её словам, дети должны в любом случае получить назначенный им препарат.
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