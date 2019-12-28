На Украине раскрыли многомиллиардную схему хищения газа

Обвинительный акт по делу, участниками которого являются две ТЭЦ, направлен в Верховный антикоррупционный суд страны.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило многомиллиардную схему воровства газа в стране, обвинительный акт направлен в Верховный антикоррупционный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба бюро.

Расследование специалистами НАБУ завершилось ещё в сентябре 2018 года, однако после этого сторона защиты и представители юридических лиц знакомились с материалами дела в течение 15 месяцев, поэтому через суд им ограничили срок для ознакомления до 17 декабря 2019 года.

Как выяснилось в ходе расследования, четыре должностных лица двух ТЭЦ, Новояворовской и Новороздольской, и организатор схемы, который является приближённым к народным депутатам, в 2013–2015 годах заключили ряд соглашений с НАК "Нафтогаз Украины" о поставках газа по сниженным ценам для производства тепловой энергии.

В результате этих сделок прибыльность производства электричества этими ТЭЦ возросла до 60% вместо 3–5%, заложенных в тариф. Таким образом, по версии НАБУ, участники схемы получили сверхприбыль.

Общий ущерб оценивается в 1 400 000 000 гривен.

Участникам дела сообщили о подозрении в хищении в январе 2018-го. Для получения обвинительного акта в декабре 2019 года не явился ни один из пяти подозреваемых.

Ранее Лайф сообщал, что МИД Украины предупредил Францию и Германию о зависимости от России в вопросах газа.