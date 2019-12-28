Украина предупредила Францию и Германию об "опасности" "Северного потока — 2"

Киев якобы готов гарантировать поставку природного газа через свою территорию, а по балтийскому маршруту будто такой гарантии нет.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил мнение, что с "Северным потоком — 2" Франция и Германия станут зависимы от российского газа. Об этом он заявил в интервью немецкому порталу RND.

— Вы, немцы, сейчас строите газопровод "Северный поток — 2" для Балтийского моря, чтобы сделать подачу газа, который ранее проходил через Украину, более независимой. Но помните: Россия остаётся источником газа, — отметил Пристайко.

По его мнению, Россия может опустошить газопровод в любой момент, если захочет. Украина же якобы гарантирует поставки газа по своим трубопроводам.

Ранее Лайф рассказывал, что глава ЕС Урсула фон дер Ляйен раскритиковала санкции США против "Северного потока — 2".