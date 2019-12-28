Глава ЕС раскритиковала санкции США против "Северного потока — 2"

Европейские подрядчики участвуют в строительстве трубопровода согласно законодательству, считает она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с критикой в отношении санкций США, введённых против строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом председатель ЕС заявила в ходе интервью журналу Der Spiegel.

— Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, — сказала она.

По мнению фон дер Ляйен, компании участвуют в данном проекте в соответствии со всеми правовыми нормами, в связи c чем введение штрафных мер Соединёнными Штатами неприемлемо. Кроме того, она добавила, что хоть строительство газопровода и имеет "политическое измерение", но вмешательство Вашингтона в дела Европы недопустимо.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который включает в себя санкции в отношении российских газопроводов. В связи с этим швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, приостановила работу. Американские власти требуют немедленного прекращения строительства газопровода.

Впрочем, в Кремле рассчитывают на скорое завершение работ по "Северному потоку — 2".