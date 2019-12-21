США потребовали немедленно прекратить строительство "Северного потока — 2"

Ранее работы по прокладке газопровода уже прекратила швейцарско-нидерландская компания Allseas.

Министерство финансов США потребовало у компаний, участвующих в прокладке "Северного потока — 2", прекратить свою деятельность. Об этом говорится в разъяснениях ведомства, опубликованных после подписания Дональдом Трампом закона о военном бюджете.

Также Минфин сообщил, что в силу вступили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

— Стороны, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб на глубине свыше 100 футов и более ниже уровня моря для строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством, — заявили в Минфине.

Напомним, ранее на фоне принятия закона о военном бюджете, включающем санкции, свою работу по прокладке "Северного потока — 2" прекратила швейцарско-нидерландская компания Allseas.