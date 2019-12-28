Снег для парка "Зарядье" привезли с городских катков Москвы

Шлифовочные машины счищали со льда тонкую крошку, которую собирали несколько недель, и привезли в центр столицы.

Снежную крошку, которую привезли на улицы Москвы, в том числе в парк "Зарядье", не покупали, а собрали с городских катков, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

Он рассказал, что шлифовочные машины счищают со льда тонкий слой, обычно он утилизируется. Но в этом году, зная о тёплой и малоснежной погоде, его накопили и использовали, например, на спортивных объектах, таких как тюбинги и горки.

Немерюк рассказал, что посетителей уже ждут горки на Арбате и в "Зарядье". Кроме того, скоро начнёт работать тюбинг на Тверской.

Ранее сообщалось, что в московском парке "Зарядье" появились сугробы из искусственного снега для создания новогоднего настроения у посетителей.