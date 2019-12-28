Радикалы блокировали СИЗО в Киеве, чтобы не допустить обмен экс-бойцов "Беркута"

В Лукьяновском СИЗО находятся экс-заместитель командира спецподразделения Олег Янишевский и два бойца — Павел Аброськин и Сергей Зинченко.

В Киеве националисты попытались сорвать обмен бывших бойцов отряда МВД "Беркут" на лиц, удерживаемых в Донбассе. Около 200 радикалов собрались у Лукьяновского СИЗО, где под арестом находятся три экс-представителя спецподразделения, чтобы не допустить их отправления в Горловку, пишет ТАСС.

По мнению собравшихся, если бывших сотрудников органов не доставят в неподконтрольные Киеву территории до утра 29 декабря, их обмен будет невозможен.

Координируют свои действия они через социальные сети, информационная кампания против обмена приобрела название "Удержать "Беркут". Организаторы призывают массово присутствовать у СИЗО и суда, поэтому, кроме следственного изолятора, радикалы окружили ещё и Апелляционный суд. Там судьи рассматривают жалобы экс-оперативников по делу о стрельбе на майдане.

Ранее прокурор Сергей Куцый подтвердил информацию о том, что бывшие бойцы "Беркута" есть в списках на обмен в Донбассе.

Всего по делу о стрельбе на майдане проходило пять представителей спецподразделения, двоих из которых отпустили под домашний арест после четырёх с половиной лет заключения. Суд не нашёл доказательств их причастности к вменяемым им преступлениям. При этом три человека — бывший заместитель командира "Беркута" и два бойца — до сих пор находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что действующая украинская власть возложила ответственность за произошедшее на бывшего лидера Украины Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Расследование по этому делу затянулось. Следствие так официально и не пояснило, кто же стрелял в людей на майдане. Сам Янукович и бывшие бойцы "Беркута" категорически отрицают свою причастность к случившемуся.