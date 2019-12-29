Киевский суд отпустил под личное обязательство экс-бойцов "Беркута"

Бывшие оперативники обвиняются в стрельбе на "евромайдане" в феврале 2014 года, в результате которой, по официальным данным, погибло 53 человека.

Киевский апелляционный суд принял решение отпустить бывших бойцов спецназа "Беркут" под личное обязательство.

— Суд решил изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство, — приводит ТАСС слова судьи.

Оглашение приговора сопровождалось криками националистов "позор!".

Отмечается, что решение суда касается Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, находившихся в СИЗО, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтура, пребывавших под домашним арестом.

Напомним, экс-бойцы "Беркута" обвиняются в стрельбе на "евромайдане" в 2014 году, в результате которой, по официальным данным, погибло 53 человека. Расследование по этому делу затянулось. Следствие так официально и не пояснило, кто же стрелял в людей на майдане. Сам Янукович и бывшие бойцы "Беркута" категорически отрицают свою причастность к случившемуся.

Ранее сообщалось, что радикалы блокировали СИЗО в Киеве, чтобы не допустить обмен экс-бойцов "Беркута".