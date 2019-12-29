Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что её внуки ходят в русский детский сад, сообщает телеканал ETV+.

Глава государства считает, что дети в дошкольном возрасте должны освоить два, а лучше три языка, а семилетний ребёнок, знающий только родной язык, — "неразумное расточительство". Политик отметила, что ценит языковое богатство.

Кальюлайд добавила, что собственный сын заставил её задуматься о положении русскоязычного населения в Эстонии, когда спросил, придя из детского сада, почему "плохо быть русским".

— Тогда я вдруг осознала, что и я просто приняла образ мыслей некоторых людей в Эстонии: дескать, раз ты русский, то это плохо. Мой ребёнок был чистым листом, приехав в Эстонию из мультикультурной общины, и этот вопрос возник у него за какие-то два месяца. Значит, где-то это кроется. И значит, мы должны говорить об этом, — подчеркнула президент.

Ранее сообщалось, что в немецком бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в ФРГ.