В Тольятти канатоходец сорвался во время выступления — видео

Артист цирка отделался ушибами и сейчас находится на лечении в одной из местных больниц.

В Тольятти артист цирка сорвался с каната прямо во время выступления. При этом он не был закреплён страховкой. Об этом сообщает ГТРК "Самара".

На кадрах записи видно, что во время исполнения одного из элементов программы канатоходцу не удаётся найти баланс — он срывается с натянутого на высоте каната.

Артист упал на арену вниз головой и не смог встать самостоятельно. Ему на помощь подоспели другие сотрудники цирка.

Издание Augustnews пишет, что артист отделался ушибами и был доставлен в местную клинику.

Недавно подобный случай произошёл в Белгороде. Там у воздушной гимнастки оборвался трос, на котором она делала шпагат, и девушка сорвалась с большой высоты, сломав ногу.