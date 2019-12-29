На Украине рассказали о планах построить сверхтяжёлые ракеты для космоса

Сейчас в мире эксплуатируется только одна ракета сверхтяжёлого класса — американская Falcon Heavy.

На Украине конструкторское бюро "Южное" рассказало о проекте создания перспективных космических ракет-носителей сверхтяжёлого класса. Компания презентовала их на "Ютубе".

Как предполагает бюро, ракета Mayak SH 3 сможет выводить на низкую околоземную орбиту 59 тонн полезного груза, Mayak SH 5 — 93 тонны, Mayak SH 6 — 109 тонн, Mayak SH 7 — 125 тонн. Цифры в названиях ракет означают количество боковых блоков.

Согласно смелым планам Киева, ракеты планируют использовать в транспортировке украинской системы Земля — Луна — Земля. В частности, для неё будут создавать ракету Mayak SH 5.

Сейчас в мире в эксплуатации находится только одна ракета сверхтяжёлого класса — американская Falcon Heavy. Также разрабатывают новые российские "Енисей" и "Дон", американские SLS и Big Falcon Rocket и китайскую Chang Zheng 9.

Ранее Лайф сообщал, что ракета "Союз" вывела на орбиту спутник для поиска обитаемых экзопланет.