В Эстонии перевернулся автобус из Петербурга — видео

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

На 30-м километре шоссе Таллин — Нарва перевернулся ехавший из Санкт-Петербурга автобус, пострадало девять человек. Об инциденте сообщает газета Postimees.

Galerii: Narva maanteel sõitis reisibuss kraavi, inimesed said viga https://t.co/3uATxJ1srU — Postimees (@postimees) December 29, 2019

Как уточняется, в автобусе находилось 67 человек, двое из них — водители. Пострадавших доставили в местные больницы. По данным издания, четверо из них — граждане Латвии. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт заверила, что угрозы жизни пострадавшим в результате ДТП нет.

По одной из версий, инцидент мог произойти из-за технических неполадок, в результате которых водитель потерял управление и съехал с дороги в кювет.

Ранее Лайф писал, что около двух часов ночи 29 декабря на 676-м километре трассы Москва — Архангельск в Верховажском районе Вологодской области столкнулись автомобили Ford Focus и Nissan Almera. Жертвами ДТП стали водитель и три пассажира последнего.