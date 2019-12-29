Диетолог рассказала, кому не стоит есть шпроты

По словам специалиста, этот продукт в большом количестве может быть опасен для здоровья.

Из-за шпрот сбивается обмен веществ и отекают сосуды, так как содержащаяся в них соль задерживает жидкость и повышает артериальное давление. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина.

Совсем исключать этот продукт из рациона не стоит, но нужно быть осторожным с дозами. Так, по словам Соломатиной, во время новогоднего застолья можно съесть несколько шпрот — от одного бутерброда ничего не случится.

— Есть такой продукт нежелательно, особенно в больших количествах, — передаёт издание "Аргументы и факты" слова специалиста.

Отказаться от шпрот нужно тем, кто страдает болезнями желудочно-кишечного тракта или желчного пузыря. Людям с проблемами лишнего веса также нужно ограничить употребление шпрот. Кроме того, по словам Соломатиной, при копчении продукта выделяется бензапирен, который является канцерогеном.

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