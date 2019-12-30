МЧС предупредило москвичей о надвигающейся метели в понедельник

В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается метель и сильный ветер, МЧС призывает москвичей и гостей города быть внимательными и острожными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— С 10:00 часов с сохранением до конца суток 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра порывами 13–18 м/с, снег, метель, гололедица, — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в здании, а оказавшись на улице, обходить шаткие конструкции, рекламные щиты. Автомобилистов призывают снизить скорость на дороге и не парковать машины вблизи деревьев, а пешеходов — обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее Лайф сообщал, что ночь с 29 на 30 декабря для жителей столичного региона может стать самой холодной за весь декабрь.