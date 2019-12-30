В четыре детских сада Хабаровского края поступили угрозы о минировании

Сразу в четыре детских сада Хабаровского края поступили звонки с угрозами минирования заведений, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление образования администрации краевого центра.

Отмечается, что в Хабаровске соответствующие звонки поступили в три детских сада, ещё один звонок был в Комсомольске-на-Амуре.

— Есть данные, что угрозы поступят во все сады, начинаем собирать детей, — отметил собеседник агентства.

Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре сообщения о минировании были зафиксированы в почтовых отделениях города.

В предыдущий раз подобная ситуация отмечалась 19 декабря. Тогда в Хабаровском крае было эвакуировано более 15 тысяч детей.