Главу отдела дагестанского ПФР обвиняют в массовом убийстве

По версии следствия, в перестрелке также участвовал ещё один чиновник из ПФР — начальник отделения ПФР по Советскому району Махачкалы Шамиль Османов.

Следователи СУ СК РФ по Республике Дагестан завели уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконное хранение оружия" в отношении начальника контрольно-ревизионного отдела дагестанского отделения ПФР Мусалава Омарова.

Глава отдела ПФР Дагестана Мусалав Омаров обвиняется в организации и в убийстве трёх человек во время перестрелки в Махачкале 1 мая 2015 года.

По версии следствия, в перестрелке также участвовал ещё один чиновник — начальник отделения Пенсионного фонда России по Советскому району Махачкалы Шамиль Османов.

Напомним, перестрелка в кафе "Гамбит" произошла 1 мая 2015 года. Конфликт, который перерос в итоге в стрельбу, начался по причине давнего спора из-за денег.