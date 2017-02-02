Азаров: Порошенко со спектаклем о референдуме ломится в закрытые двери НАТО

Слова президента Украины — пустая пропагандистская шумиха, уверен Николай Азаров.

Заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что в стране может пройти референдум о вступлении в НАТО, — часть спектакля по нагнетанию военной истерии, заявил Лайфу бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он напомнил, что в альянсе довольно категорично высказывались против рассмотрения этого вопроса в ближайшее время. Азаров также заметил, что США, ключевой игрок НАТО, с приходом Трампа также вряд ли будут выступать за присоединение Украины к организации. Поэтому, по мнению бывшего главы кабмина, делать заявления о референдуме сейчас означает "ломиться в закрытые двери".

Провокация под Авдеевкой и инициатива по референдуму – акты одного спектакля по раскручиванию военного психоза, военной истерии, привлечения внимания к российской угрозе. Один и тот же спектакль, и актёры одни и те же. Они другие роли играть не умеют бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

Ранее Порошенко в ходе беседы с иностранными журналистами заявил, что на Украине может пройти референдум о вступлении в НАТО. По его словам, этого хочет больше половины населения.