17-летний лжеполицейский попался во время спецоперации в борделе

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17-летний лжеполицейский попался во время спецоперации в борделе

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17-летний Иван Г. мастерски изображал полицейского. Молодой человек выдумал легенду, что он дознаватель одного из районов Москвы и больше года общался с сотрудниками МВД, выдавая себя за правоохранителя. Раскрыть аферу юноши удалось благодаря неудачной операции по прикрытию столичного борделя.

17-летний лжеполицейский попался во время спецоперации в борделе столицы. Подростка с другими силовиками задержали за прикрытие притона не на своей территории.

Полицейские задержали молодых людей и отвезли в отделение, впоследствии туда приехали представители Управления собственной безопасности. Во время допроса у 17-летнего Ивана не оказалось удостоверения сотрудника.

Юный лжеполицейский пошёл на операцию по борделям с пистолетом. Иван изрядно выпил перед этим и был достаточно агрессивен с проститутками.

После того как тайна Ивана раскрылась, он извинился перед своими "коллегами", которых он водил за нос около полутора лет.

<p> Фото: ©L!FE </p>

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