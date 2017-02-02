"Офицеры России" попросят Госдуму запретить свободную продажу формы

По словам главы президиума организации, необходимо разрешить продавать форму только по служебному удостоверению.

"Офицеры России" обратятся к Госдуме и правительству с просьбой запретить свободную продажу формы, заявил Лайфу председатель президиума организации Антон Цветков.

То, что у нас фактически каждый гражданин может пойти и купить полицейскую форму и любые знаки отличия, это крайне неправильно. Это может использоваться для невинной шалости, с другой стороны, преступники могут купить форму и пойти на обход квартир, Антон Цветков, глава президиума "Офицеров России".

— Мы неоднократно выступали с инициативой изъять форму из свободной продажи или хотя бы ограничить продажу — продавать только по служебным удостоверениям. Этот вопрос надо решать на законодательном уровне. Мы обратимся с данным предложением в Госдуму и в правительство, — сказал Цветков.

Ранее Лайф сообщил, что в Москве 17-летний подросток год выдавал себя за полицейского. Парень в форме старшего лейтенанта не только общался со стражами порядка, но и выезжал с ними на задания.