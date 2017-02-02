Sky News: Трамп кричал на австралийского премьера во время переговоров

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Sky News: Трамп кричал на австралийского премьера во время переговоров

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Американский лидер Дональд Трамп накричал на премьера Австралии Малкольма Тернбулла, когда они проводили переговоры по телефону, сообщает телеканал Sky News.

<p>Фото: © REUTERS/Joshua Roberts</p>

Трамп повысил голос на премьера Австралии, когда они обсуждали отношения двух стран и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным телеканала, разговор президента США и Тернбулла продлился всего 25 минут, хотя изначально шла речь о часовых переговорах.

Ранее источники Washington Post сообщили, что для Трампа разговор с премьер-министром Австралии стал худшим за день, а сам глава Белого дома остался крайне недоволен беседой.

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