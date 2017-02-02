Sky News: Трамп кричал на австралийского премьера во время переговоров

Американский лидер Дональд Трамп накричал на премьера Австралии Малкольма Тернбулла, когда они проводили переговоры по телефону, сообщает телеканал Sky News.

Трамп повысил голос на премьера Австралии, когда они обсуждали отношения двух стран и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным телеканала, разговор президента США и Тернбулла продлился всего 25 минут, хотя изначально шла речь о часовых переговорах.

Ранее источники Washington Post сообщили, что для Трампа разговор с премьер-министром Австралии стал худшим за день, а сам глава Белого дома остался крайне недоволен беседой.