Белый дом: Санкции в отношении ФСБ не смягчили, а "уточнили"

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер прокомментировал сообщения о смягчении санкций в отношении ФСБ РФ. По его словам, изменения в документах Минфина США говорят об уточнении ограничительных мер, а не о смягчении санкционного режима.

Мы не смягчаем санкции. Насколько я знаю, это обычная практика для Минфина: когда санкции уже введены, вернуться и уточнить определённые исключения для различных отраслей промышленности, товаров и сфер деятельности, Шон Спайсер о санкциях в отношении ФСБ РФ.

Напомним, ранее в документе Минфина США было заявлено об изменении санкционного режима в отношении ФСБ РФ.

Фото: © REUTERS/Yuri Gripas