Сотрудник ЧОПа задержан после гибели женщины из-за нападения служебных собак

Следователи устанавливают обстоятельства гибели пожилой женщины в центре Москвы из-за нападения на неё собак. В рамках расследования инцидента был задержан сотрудник ЧОПа, в чьём распоряжении находились животные. По мнению оперативников, охранник не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия, когда выпускал собак из вольера.

Следственными органами ГСУ СКР по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" пресс-секретарь ГСУ СК по Москве Юлия Иванова

Напомним, вечером 2 февраля у здания Министерства спорта в Москве было обнаружено тело пожилой женщины 1937 года рождения. По предварительным данным, её загрызли собаки.