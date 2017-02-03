Учительницу, совратившую старшеклассника, взяли на работу в другую школу

После увольнения из-за секс-скандала со старшеклассником учительница английского перешла работать в соседнюю гимназию

С середины января женщина числится в штате элитной гимназии в районе Строгино. Как стало известно Лайфу, в учебном учреждении не знали о произошедшей ситуации и приняли Ирину Б. на работу по рекомендациям коллег.

— Её рекомендовали как профессионала с очень хорошим произношением. Мы не замечали за ней ничего плохого. У неё девятиклассники и маленькие, а также пара 11-х классов. Никто из детей у неё в кабинете не задерживался, отвела уроки — ушла, — рассказали Лайфу педагоги гимназии.

По словам руководства, в стенах учебного заведения репетиторские занятия запрещены, за пределами же гимназии эта практика существует.

Напомним, столичные следователи проводят проверку по заявлению родителей 17-летнего школьника о том, что их сына совратила учительница английского языка. 40-летняя преподавательница английского языка во время репетиторских занятий занималась сексом со своим учеником. Руководство гимназии, узнав о произошедшем, уволило Ирину Б.