Совратившая старшеклассника учительница заявила, что он сам её соблазнил

Учительница английского языка, работающая в столичной гимназии и подозреваемая в сексуальной связи с несовершеннолетним, заявила следователям, что сама подверглась приставаниям со стороны ученика. Сорокалетняя Ирина Б. объяснила, что гимназист сам напросился к ней домой под видом репетиторских занятий, а затем соблазнил.

Встречи сорокалетней учительницы и старшеклассника проходили то у неё дома, то у него в квартире

Сам 17-летний Бахо не скрывает своих сексуальных пристрастий и, судя по его подпискам и пабликам в социальной сети, является любителем групп 18+.

Как уже отмечалось, молодой человек в школе считается красавчиком и покорителем девичьих сердец. На его странице в соцсети стоит следующий статус:

"— Какие планы на выходные?

— Исключительно... сексуальные!

— Это как?

— Пошлю всех на фиг... и высплюсь во всех позах!".

Напомним, столичные следователи проводят проверку по заявлению родителей 17-летнего школьника о том, что их сына совратила учительница английского языка. 40-летняя преподавательница во время репетиторских занятий в течение четырёх месяцев занималась сексом со своим учеником.