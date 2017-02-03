Совратившая старшеклассника учительница заявила, что он сам её соблазнил

Учительница английского языка, работающая в столичной гимназии и подозреваемая в сексуальной связи с несовершеннолетним, заявила следователям, что сама подверглась приставаниям со стороны ученика. Сорокалетняя Ирина Б. объяснила, что гимназист сам напросился к ней домой под видом репетиторских занятий, а затем соблазнил.
Встречи сорокалетней учительницы и старшеклассника проходили то у неё дома, то у него в квартире
Сам 17-летний Бахо не скрывает своих сексуальных пристрастий и, судя по его подпискам и пабликам в социальной сети, является любителем групп 18+.
Как уже отмечалось, молодой человек в школе считается красавчиком и покорителем девичьих сердец. На его странице в соцсети стоит следующий статус:
"— Какие планы на выходные?
— Исключительно... сексуальные!
— Это как?
— Пошлю всех на фиг... и высплюсь во всех позах!".
Напомним, столичные следователи проводят проверку по заявлению родителей 17-летнего школьника о том, что их сына совратила учительница английского языка. 40-летняя преподавательница во время репетиторских занятий в течение четырёх месяцев занималась сексом со своим учеником.
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