В разговоре с Йенсом Столтенбергом российские пранкеры от имени Петра Порошенко предложили представителю НАТО укреплять сотрудничество, в том числе и на территории СНГ. В частности, они напомнили, что в Киргизии несколько лет назад существовала военная база США. В связи с эти лже-Порошенко предложил свои услуги в качестве переговорщика, чтобы помочь представителям альянса вернуть под свой контроль авиабазу "Манас".

Вопрос у меня такой: рассмотрит ли Киргизия возможность присутствия западных военных сил в будущем на своей территории для возможного сотрудничества? Йенс Столтенберг в разговоре с пранкерами.

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Ранее стало известно, что российские пранкеры Лексус и Вован пообщались от имени президента Украины с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Столтенберг объяснил пранкерам, что вопрос вступления Украины в НАТО — это просто недоразумение и речи об этом на данный момент вообще не идёт.