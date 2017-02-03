Жители Серова ритуально предали огню "фекальный сталагмит"

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Жители Серова ритуально предали огню "фекальный сталагмит"

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Таким стихийным перформансом жители аварийного дома выразили протест бездействию коммунальщиков и властей.

— Слава! Поджигай! — командовала местная активистка.

Жители Серова после нескольких неудачных попыток всё-таки смогли растопить "фекальный сталагмит", выросший в подъезде многоэтажки

Слава маялся, пытаясь поджечь фекальную сосульку, которую вырубили из подъезда, где она выросла, и вынесли во двор. Однако подпалить замёрзший кусок зловонного льда удалось не сразу. Пришлось обливать бензином.

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