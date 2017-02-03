Жители Серова ритуально предали огню "фекальный сталагмит"

Таким стихийным перформансом жители аварийного дома выразили протест бездействию коммунальщиков и властей.

— Слава! Поджигай! — командовала местная активистка.

Жители Серова после нескольких неудачных попыток всё-таки смогли растопить "фекальный сталагмит", выросший в подъезде многоэтажки

Слава маялся, пытаясь поджечь фекальную сосульку, которую вырубили из подъезда, где она выросла, и вынесли во двор. Однако подпалить замёрзший кусок зловонного льда удалось не сразу. Пришлось обливать бензином.

</div> <div class="tiny-extquote"> <div><p>— Пусть властям будет стыдно. Почему люди должны жить в таких условиях, когда у них в подъезде из-за протечки трубы вырастает сосулька из фекалий?</p></div> <div><p>местная жительница</p></div> </div> <p><p>Напомним, <a href="https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/968672/zhiltsy_mnoghoetazhki_v_sierovie_srubili_dvukhmietrovyi_fiekalnyi_stalaghmit_--_vidieo" target="_blank">глыба льда</a> наросла в подъезде многоэтажки из-за аварии в системе канализации. Но коммунальщики никак не реагировали на эту проблему. И сегодня местные жители сами устранили "фекальный сталагмит", а также написали жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор.</p></p> </div> <div class="post-page-content-tags"> <ul class="tags"> <li class="tags-item"><a href="/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">#новости</a></li> <li class="tags-item"><a href="/t/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B">#регионы</a></li> <li class="tags-item"><a href="/t/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2">#серов</a></li> <li class="tags-item"><a href="/t/life66">#life66</a></li> </ul> </div> <div></div> <div class="adunit adunit_pubs__abv-comm" data-adunit="pubs__abv-comm" data-dimensions="1x1"></div> <div class="comments"> <div class="comments-btn-block"> <div class="comments__btn-up js-btn-up hidden"> <svg width="18" height="12" viewbox="0 0 18 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M9 0L0 9l2.1 2.1L9 4.2l6.9 6.9L18 9" fill="#8AA1AF" fill-rule="evenodd"></path> </svg> </div> </div> <div class="comments-flex comments-flex_top"> <div 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12.5c-5.4 0-9.3 4.1-9.3 9.1v.3c0 2.9-2.6 5.3-5.7 5.3S4 24.8 4 21.6c0-3 2.2-5.5 5-5.5 2 0 3.2.7 4.6 1.8L16 15c-1.8-1.6-3.7-2.4-6.9-2.4-5.3 0-9.2 4.1-9.2 9.1 0 5.2 3.7 8.9 9.1 9.1h.3c3.1 0 5.7-1.3 7.4-3.4 1.6 2.1 4.2 3.5 7.3 3.5 5.4 0 9.4-4.1 9.4-9.1.1-5.2-3.8-9.3-9.2-9.3zm0 14.7c-3.1 0-5.3-2.6-5.3-5.6 0-3.1 2-5.6 5.3-5.6 3.1 0 5.4 2.5 5.4 5.6-.1 3.1-2.2 5.6-5.4 5.6z"></path> <lineargradient id="gopromo-left-menu-svg-gradient_5" x1="16.864" x2="33.498" y1="206.381" y2="206.381" gradientunits="userSpaceOnUse" gradienttransform="matrix(1 0 0 -1 0 232.183)"> <stop offset="0" stop-opacity=".2"></stop> <stop offset=".1" stop-color="#150302" stop-opacity=".1"></stop> <stop offset="1" stop-color="#FF3C1F" stop-opacity="0"></stop> </lineargradient> <path d="M33.5 20.9h-4c.1.5 0 .6 0 .8 0 3.1-2.2 5.6-5.3 5.5-2.8 0-5.2-2.1-5.3-5.6v.1c0 2.1-.8 4-2 5.5 1.6 2.1 4.2 3.4 7.3 3.4 5.4 0 9.4-4.1 9.4-9.1-.1-.1-.1-.1-.1-.6z" fill="url(#gopromo-left-menu-svg-gradient_5)"></path> <path class="ld5" d="M33.5 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fill="url(#gopromo-left-menu-svg-gradient_9)"></path> <path class="st14" d="M1.9 5.3v3.1h-1V.5h2.9c.9 0 1.5.2 2 .7.5.4.7 1 .7 1.7 0 .8-.2 1.3-.7 1.8-.5.4-1.2.6-2 .6H1.9zm0-.9h1.9c.6 0 1-.1 1.3-.4.3-.3.4-.6.4-1.1 0-.5-.1-.8-.4-1.1s-.8-.4-1.3-.4H1.9v3zm9.3 3.9c-.1-.1-.1-.3-.1-.6-.5.5-1 .7-1.7.7-.6 0-1-.1-1.4-.4-.4-.4-.6-.8-.6-1.3 0-.6.2-1.1.7-1.4.5-.3 1.1-.5 2-.5h1v-.4c0-.3-.1-.6-.3-.8-.2-.2-.5-.3-.9-.3s-.7.1-.9.3-.4.3-.4.5h-1c0-.3.1-.6.3-.8.2-.3.5-.5.8-.6.4-.2.7-.2 1.2-.2.7 0 1.2.2 1.6.5.3.3.5.7.5 1.3V7c0 .5.1 1 .2 1.3v.1h-1zm-1.6-.7c.3 0 .6-.1.9-.2s.4-.4.5-.7V5.5h-.8c-1.2 0-1.8.4-1.8 1.1 0 .3.1.6.3.7s.5.3.9.3zm7.2-3.5c0-.3-.1-.5-.3-.6-.2-.2-.5-.2-.9-.2s-.6.1-.9.3c-.2.2-.4.4-.4.6h-1c0-.5.2-.9.6-1.2s1-.5 1.6-.5c.7 0 1.2.1 1.6.4s.6.7.6 1.2c0 .3-.1.5-.2.7-.2.2-.4.4-.7.5.7.2 1 .7 1 1.4 0 .5-.2 1-.6 1.3-.4.3-1 .5-1.6.5-.6-.1-1.2-.2-1.6-.5-.4-.3-.7-.8-.7-1.3h1c0 .3.1.5.4.7.3.2.6.3.9.3.4 0 .7-.1.9-.3.2-.2.3-.4.3-.7 0-.3-.1-.6-.3-.7-.2-.1-.5-.2-.9-.2h-1V5h1.1c.8-.1 1.1-.3 1.1-.9zm7.3 1.4c0 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