Захарова прокомментировала розыгрыш пранкерами генсека НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала розыгрыш пранкерами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от имени украинского лидера Петра Порошенко. Пранкеры хотели проверить готовность руководства Альянса инициировать принятие Украины в НАТО. На что получили от Столтенберга категоричный отказ на вступление страны в военный блок.

А без пранкеров этого как будто никто не знал! представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: ©РИА Новости / Виталий Белоусов

Напомним, ранее стало известно, что российские пранкеры Лексус и Вован пообщались от имени президента Украины с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Столтенберг объяснил пранкерам, что вопрос вступления Украины в НАТО — это просто недоразумение, и речи об этом на данный момент вообще не идёт.