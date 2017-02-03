Старшеклассник снимал на видео секс с учительницей английского

17-летний ученик столичной школы, который переспал со своим репетитором по английскому языку — 40-летней Ириной Б., снимал на телефон свои встречи с преподавателем.

40-летняя учительница пожаловалась в СК, что подросток сам её соблазнил. Секс с преподавателем старшеклассник снимал на телефон.

Женщина после скандала с учеником уволилась с прежнего места работы и устроилась в новую школу на северо-западе Москвы. В свою очередь, родители ученика потребовали наказать преподавателя за совращение малолетнего.

Сейчас Следственный комитет проверяет заявление родителей 17-летнего школьника и выясняет все обстоятельства.