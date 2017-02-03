Злоумышленник, который атаковал военный патруль у Лувра, пытался совершить теракт, не исключил премьер-министр Франции Бернар Казнев.
Судя по всему, это было нападение террористического характера,
Бернар Казнёв.
Напомним, нападение на военных произошло сегодня днём у Лувра. Неизвестный мужчина атаковал патруль из-за того, что его не пустили в музей из-за слишком большой сумки. В итоге он ранил ножом одного из силовиков, те открыли ответный огонь. Злоумышленник находится в тяжёлом состоянии.
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