Злоумышленник, который атаковал военный патруль у Лувра, пытался совершить теракт, не исключил премьер-министр Франции Бернар Казнев.

Судя по всему, это было нападение террористического характера, Бернар Казнёв.

Напомним, нападение на военных произошло сегодня днём у Лувра. Неизвестный мужчина атаковал патруль из-за того, что его не пустили в музей из-за слишком большой сумки. В итоге он ранил ножом одного из силовиков, те открыли ответный огонь. Злоумышленник находится в тяжёлом состоянии.