Пранкеры: Фактически мы управляем внешней политикой Украины от имени Порошенко

Пранкеры Лексус и Вован рассказали Лайфу подробности организации звонка генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу под видом президента Украины Петра Порошенко. По их словам, телефонный разговор длился 36 минут, но за это время у Столтенберга не возникло сомнений, что он действительно общается с украинским лидером. По мнению пранкеров, все настолько привыкли к образу Порошенко, что даже Столтенберг не обратил внимания на несуразность некоторых вопросов. А главное, данный звонок в очередной раз показал, что Лексус и Вован занимаются внешней политикой Украины от лица Порошенко даже больше, чем сам Порошенко.

Как пояснили Лайфу Лексус и Вован, они практически внештатные советники президента Украины по внешнеполитическим вопросам. В качестве подтверждения своих слов они приводят примеры, когда Пётр Порошенко сразу после очередного успешного розыгрыша пранкеров совершал уже настоящие контакты. Например, после того как Лексус и Вован отправили письмо заключённой Надежде Савченко, Порошенко также отправил ей письмо. А после разговора пранкеров с президентом Турции Эрдоганом под видом Порошенко уже и сам Пётр Алексеевич позвонил турецкому лидеру.

Пранкеры Лексус и Вован заявили, что не просто общаются от имени Порошенко, а фактически управляют внешней политикой Украины

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Он нас сам провоцирует, всё время выкладывает в Сеть информацию, что с кем-либо провёл переговоры, тому-то позвонил, с автоответчиком Трампа переговорил. Мы поняли из наших пранков, что у него дипломатических отношений как таковых ни с кем нет, пранкер Вован.

Лексус и Вован сообщили, что управление внешней политикой Украины фактически взяли в свои руки, ведь данный звонок от лица Порошенко был далеко не первым. По их словам, ранее они проводили переговоры с главами государств от имени украинского президента, а также рассылали дипломатические письма от его лица.

Я скажу, если бы мы занимали определённые посты в руководстве Украины, то были бы гораздо эффективнее того руководства, что сейчас стоит во главе государства и ведёт его к гибели, пранкер Лексус.

Пранкеры пошутили, что были не против, если бы Порошенко отблагодарил их за старания.

Мы, честно, устали уже от этого. Он должен был бы оценить наши старания. Пришлёт, наверное, настоечку или что он там пьёт — горилку, пранкеры Лексус и Вован.

Напомним, ранее стало известно, что российские пранкеры Лексус и Вован пообщались от имени президента Украины с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Столтенберг объяснил пранкерам, что о вступлении Украины в НАТО пока не может идти и речи.