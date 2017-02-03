Пранкеры заявили, что готовы к любым экспертизам аудио с генсеком НАТО

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Пранкеры заявили, что готовы к любым экспертизам аудио с генсеком НАТО

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Российский пранкер Алексей Лексус Столяров заявил, что готов к любым фонографическим и иным экспертизам аудиозаписи их разговора с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом

<p>Фото: ©REUTERS</p>

— Нас ранее уже неоднократно опровергали: и Александр Лукашенко, и Эрдоган, и президент Молдавии. И всегда в итоге выяснялось, что мы были правы, — заявляет Столяров, — видимо, это такая первая реакция.

Пранкер также пояснил, что представители НАТО, по всей видимости, не в курсе, что письмо было отправлено пранкерами уже после разговора. После удачи с первым звонком они решили закрепить успех и пообщаться со Столтенбергом ещё раз, отправив ему письмо.

— Сотрудники штаб-квартиры НАТО наверняка знают, как звучит голос их начальника. Пусть послушают и сравнят,

— 

Алексей Столяров, пранкер.

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