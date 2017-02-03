Пропавшую Наталью Меламед отследили по сигналу с мобильного телефона

Следователи ГСУ СКР по Москве устанавливают обстоятельства гибели женщины, чьё тело было обнаружено в лесопарке в Московской области. По словам источников, погибшая может оказаться пропавшей некоторое время назад молодой жительницей Москвы Натальей Меламед.

— Следователи устанавливают личность женщины, чьё тело было обнаружено. По результатам исследования можно будет делать тот или иной вывод о возможных причинах смерти, — комментирует представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Как стало известно Лайфу, следователей ГСУ СКР по Москве привёл к месту обнаружения след, полученный благодаря данным от операторов сотовой связи. Мобильный телефон девушки отследили прямо до места её исчезновения. По словам источников, девушка зашла за гаражи, расположенные недалеко от Красногорского леса. Вскоре после этого телефон пропал из сети, то есть выключился.