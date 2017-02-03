Эксперты осматривают тело Натальи Меламед

Девушка была найдена под снегом в сидячем положении. Пока характер травм или их отсутствие установить не удалось. Криминалисты приступили к осмотру тела.

Эксперты приступили к осмотру тела Натальи Меламед, на поиски которой были брошены все силы столичной и подмосковной полиции. Девушка была найдена под снегом в сидячем положении.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По данным Лайфа, чёрную норковую шубу девушки накануне нашли неподалёку от места преступления. Девушка перед своим исчезновением поругалась с близкими и ушла, отключив телефон.

Известно, что она наблюдалась в клинике с затяжной депрессией.