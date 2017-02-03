Заснятый со стриптизёршей в онкобольнице главврач заявил, что она была одета

54-летний главный врач ГУЗ "Московский областной онкологический диспансер" Владимир Асташов с юмором отнёсся к тому, что попал на видеозапись новогоднего корпоратива в его больнице, где стриптизёрша станцевала для него приватный танец. Несмотря на наличие откровенного видео, медик утверждает, что стриптизёрша была одета.

Ну, во-первых, что я могу сказать — женщина там не голая. Ну, а во-вторых, поскольку запись анонимная, то никаких комментариев на эту тему я давать не буду, главный врач Владимир Асташов.

Согласно официальному сайту больницы, Владимир Асташов женат и имеет двух дочерей. Как отнеслась его супруга к появлению видеозаписи, он рассказывать не стал.

Напомним, в распоряжении Лайфа оказалась запись новогоднего корпоратива в ГУЗ "Московский областной онкологический диспансер". Участники и гости вечеринки сняли на видео кульминационный момент вечеринки — приватный танец, который стриптизёрша устроила на коленях главврача Владимира Асташова. Примечательно, что саундтрек был выбран как нельзя более подходящий — песня "Медсестричка".