Трамп проведёт телефонный разговор с Порошенко в субботу

Президент США Дональд Трамп проведёт телефонный разговор с украинским лидером Петром Порошенко. Как сообщает Белый дом, беседа состоится в субботу, в 16:45 (00:45 мск, воскресенье).

Кроме того, на предстоящие выходные, которые президент США проводит на вилле во Флориде, запланировано ещё несколько разговоров с высокопоставленными чиновниками.

Так, Дональд Трамп поговорит с премьером Италии Паоло Джентилони, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Новой Зеландии Биллом Инглишем.

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