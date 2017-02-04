Белый дом расследует утечку содержания телефонных переговоров Трампа

После того, как в СМИ попали подробности переговоров Дональда Трампа с главами Мексики и Австралии, Белый дом решил расследовать утечку содержания телефонных разговоров президента. Об этом заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

— Президент относится к этим утечкам очень серьёзно, — отметил Спайсер, назвав сам факт распространения подробностей о беседах первого лица "тревожным фактом".

Напомним, ранее в СМИ появлялись подробности телефонных разговоров президента США с лидерами Мексики и Австралии. Во время беседы с Энрике Пенья Ньето Трамп якобы пригрозил использовать войска США, а разговор с Малкольмом Тернбуллом вообще проходил на повышенных тонах.

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