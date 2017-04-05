Глава EBU заявила, что Джамала не должна была победить на "Евровидении-2016"

Пранкеры Лексус и Вован развели Ингрид Дельтенре от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Генеральный директор EBU (Европейского вещательного союза) Ингрид Дельтенре в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что Джамала — украинская конкурсантка "Евровидения-2016" — не должна была победить.

На записи, которая имеется в распоряжении Лайфа, Дельтенре сетует о том, что нашумевшую песню украинской певицы "1944" она услышала слишком поздно. Если бы это случилось раньше, Дельтенре запретила бы исполнять эту композицию на главной сцене Европы, поскольку она нарушает главное правило конкурса "Евровидение" — аполитичность.

Я узнала об этом поздно, и если бы я узнала об этом раньше, я бы не пустила эту песню на "Евровидении", глава ЕВU о песне Джамалы "1944" Фото: www.ebu.ch/

В беседе с Дельтенре пранкеры, которые говорили с ней от имени украинского премьера Гройсмана, выразили "опасение", что российские артисты "могут быть шпионами" и могут устроить новый майдан.

— Если даже допускать, что они шпионы, у нас есть чёткие правила, что сцена не должна использоваться для политических целей, — "успокоила" украинцев гендиректор EBU.

Кроме того, в разговоре с пранкерами Дельтенре заявила, что существует реальная перспектива, что Киев в последний момент лишится права проведения конкурса. В этом случае страной — хозяйкой "Евровидения-2017" станет Германия.