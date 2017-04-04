Бывший тренер Сотниковой: Об уходе Аделины к Плющенко узнала из Интернета

Елена Водорезова рассказала, что о решении Сотниковой не было известно и Федерации фигурного катания.

Тренер по фигурному катанию Елена Водорезова, с которой ранее работала фигуристка Аделина Сотникова, сообщила Лайфу, что о том, кто стал новым тренером спортсменки, узнала из Интернета, а о решении Аделины уйти — через СМС.

— Я, конечно, с изумлением получила СМС от Аделины, что она переходит к другому тренеру. И именно, что узнала из СМС, сама не пришла и не сказала об этом! И из Интернета узнаю подробности, что тренер [Евгений] Плющенко, что завтра пресс-конференция, — сказала Водорезова.

Она пояснила, что о решении Сотниковой не было известно и Федерации фигурного катания.

— В спорте, конечно, так не делают! Федерация должна узнать первая о переходе! Я знаю, что федерация тоже не в курсе происходящего, — отметила тренер.

Отметим, что под руководством Водорезовой Аделина Сотникова тренировалась с 2004 года, завоевав в том числе золото Олимпиады-2014. Сегодня стало известно, что теперь она будет работать с Плющенко, недавно решившим оставить спорт для тренерской карьеры.