Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова ушла от своего тренера к Плющенко

Российская фигуристка будет готовиться к своей второй Олимпиаде под руководством двукратного чемпиона Игр Евгения Плющенко.

Напомним, в Сочи-2014 Сотникова принесла России первое в истории олимпийское золото в одиночном женском катании. Совсем ещё юная фигуристка стала чемпионкой под руководством Елены Буяновой (Водорезовой), с которой проработала в общей сложности 13 лет.

Победитель тех Игр в командном турнире фигуристов и золотой медалист Ванкувера-2010 в мужском одиночном катании Евгений Плющенко сам недавно объявил о завершении карьеры и переходе на тренерское поприще. У знаменитого спортсмена в Москве открылась собственная академия.

Подробности сотрудничества с Сотниковой при подготовке к Пхёнчхану-2018 Плющенко пообещал раскрыть на пресс-конференции 5 апреля. С 20-летней фигуристкой Евгений выступал в нынешнем сезоне на коммерческих ледовых шоу. При этом олимпийская чемпионка Сочи пропустила все официальные старты из-за последствия травмы.

Добавим, что в интервью Лайфу скорое возобновление Сотниковой международной карьеры проанонсировал наш прославленный в прошлом фигурист, а ныне известный тренер и хореограф Илья Авербух.

Добавим, что главной фавориткой Олимпиады-2018 считается россиянка Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира и Европы и обладательница трёх мировых рекордов.

Илья Авербух: Чемпионка Сочи Сотникова настраивается на Олимпиаду в Пхёнчхане!

От Лены Водорезовой до Жени Медведевой, или Финское счастье русских фигуристок