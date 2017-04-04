Россиянка, чьё тело нашли в чемодане в Италии, умерла от голода

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Россиянка, чьё тело нашли в чемодане в Италии, умерла от голода

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Фото: flickr.com/Elena from Siberia

В прокуратуре Римини считают, что россиянка, чьё тело нашли в синем чемодане в местном порту, умерла от голода. По версии правоохранителей, 27-летняя девушка бедствовала, поэтому не могла найти денег не еду.

Как сообщают местные СМИ, россиянка несколько раз попадала в больницу с анорексией. При этом сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят экспертизу на наличие токсических веществ в организме погибшей.

При этом местные полицейские исключают криминальный характер гибели женщины, так как не нашли никаких следов насильственной смерти и признаков утопления.

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