Отец подозреваемого в расстреле полицейских: Уберите моего сына из розыска!

По словам Батырбека Гизатова, его сын находится на территории Казахстана, поэтому он физически не мог присутствовать на месте преступления.

Батырбек Гизатов — отец одного из восьми подозреваемых в расстреле сотрудников ДПС в Астрахани. В интервью Лайфу мужчина рассказал, что у его сына Альибека Гизатова есть алиби — якобы он выехал в Казахстан 31 марта и по сей день находится на территории соседнего государства.

Гизатов-старший рассказал, что сразу после объявления его сына в розыск полицейские связались с пограничным пунктом Россия — Казахстан и выяснили: пять дней назад Альибек въехал на территорию Казахстана и до настоящего времени не возвращался в Россию.

— Мой сын, когда увидел свои фотографию и имя в списке разыскиваемых, сам пошёл в местную полицию для разъяснения, чтобы с него сняли подозрения и убрали из розыска, — рассказал Лайфу взволнованный мужчина.

Отец подозреваемого предполагает, что Альибек попал в список подозреваемых только из-за того, что с детства знаком с Саспановым Нурболом, а в 2008 году даже проходил с ним соучастником по одному преступлению.

— Но всё равно следователи не имели права бездоказательно обвинять моего сына в нападении на полицейских! У нас в стране действует презумпция невиновности, а они даже и не проверили ничего и сразу выложили фотографии Альибека вместе с другими подозреваемыми, — жалуется он.

Ранее об алиби заявил другой подозреваемый — Ильяс Магомедов. По словам 26-летнего молодого человека, он ни разу не был в Астрахани и даже не знает ни одного из "соучастников".

Ранее сообщалось, что двоих сотрудников ДПС, приехавших на место аварии, расстреляли виновники ДТП. Нападавшие забрали табельное оружие правоохранителей и скрылись на "приоре" с питерскими номерами.

В розыск после произошедшего было объявлено восемь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции, а также по факту хищения оружия и незаконного хранения оружия и боеприпасов.