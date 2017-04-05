"Смертник в шапочке" поехал домой в Оренбург на "Бла-бла-кар"

Друг "смертника в шапочке" — так называют Андрея Никитина, который с подачи СМИ был объявлен наиболее вероятным организатором теракта в Петербурге — отправил товарища в Оренбург, где тот проживает.

Как рассказал Лайфу приятель Никитина, мужчина поехал домой на "Бла-бла-каре", так как опасался, что его снова не посадят в самолёт.

Напомним, после трагедии в метро Санкт-Петербурга фото мужчины с бородой и тюбетейкой, одетого во всё чёрное, растиражировали многие СМИ как снимок одного из организаторов теракта. Однако мужчина, уроженец Башкирии Андрей Никитин, сам явился в отделение полиции, чтобы доказать, что не причастен к теракту.

Позже он взял билет из Санкт-Петербурга во Внуково, чтобы добраться домой, однако пассажиры отказались лететь с ним в одном самолёте.